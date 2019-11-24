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ОффТОП: День атомных технологий в Минске

25.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Образовательно-развлекательное мероприятие для студентов Беларуси — День атомных технологий — пройдет 27 ноября в БНТУ.

Организатором мероприятия является «Росатом» при поддержке Министерства энергетики Беларуси, Информационного центра по атомной энергии и Белорусского национального технического университета. Главная цель Дня атомных технологий — популяризация технического образования среди молодежи. Как отмечают в «Росатоме», Беларусь и Россия тесно сотрудничают в сфере подготовки кадров для атомной энергетики. В связи со строительством Белорусской АЭС потребуются высококлассные молодые специалисты, способные обеспечить эксплуатацию атомных объектов с соблюдением всех международных требований ядерной и радиационной безопасности.

В госкорпорации считают: спрос на специалистов инженерно-технических профессий будет расти еще и потому, что ядерные технологии динамично развиваются и с каждым годом становятся все более востребованными. И не только в энергетике, но и в других сферах — медицине, промышленности, сельском хозяйстве, IT, где применяются при разработке новейших суперкомпьютеров, создании новых материалов с уникальными свойствами.

«День атомных технологий даст возможность студентам профильных специальностей расширить свои представления о науке и современных технологиях, – отметили в «Росатоме». – В этом году будет организована образовательно-развлекательная площадка, где участники смогут поучаствовать в интеллектуальных конкурсах, связанных с атомной отраслью и наукой, посоревноваться в эрудиции и выстроить хронологию научных открытий. С помощью технологий дополненной реальности и 3D-макета атомной станции можно будет увидеть все системы безопасности и реагирование их на изменение внутренней и окружающей среды».

На мероприятии откроется выставка «Атомные технологии России», организованная Российским центром науки и культуры в Минске. Ожидается выступление спикеров с лекциями о тенденциях ядерных технологий в мире, о том, как ядерная энергия помогает в борьбе с изменением климата. Кроме того, эксперты расскажут о работе и развитии Белорусской АЭС. В конце мероприятия наиболее активные участники получат призы от организаторов.

На День атомных технологий приглашены представители посольства России в Беларуси, Министерства энергетики, БелАЭС, отраслевые эксперты и преподаватели из профильных вузов.


Источник: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Образовательно-развлекательное мероприятие для студентов Беларуси — День атомных технологий — пройдет 27 ноября в БНТУ.
 
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