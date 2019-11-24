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Артем Милевский мог стать игроком БАТЭ и, по слухам, минского «Динамо». Что об этом известно?

25.11.2019 16:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидерские качества и талант распасовщика Артема Милевского помогли брестскому «Динамо» впервые в истории стать чемпионом Беларуси. А ведь еще несколько лет назад легенда киевского «Динамо» с репутацией залетного футболиста мог оказаться в других белорусских клубах-флагманах. SPORT.TUT.BY приводит главное по теме.











Фото: TUT.BY, instagram.com/timi1010, с сайта eurosport.ru.

 
 
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Еще несколько лет назад легенда киевского «Динамо» с репутацией залетного футболиста мог оказаться в других белорусских клубах-флагманах. SPORT.TUT.BY приводит...
 
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