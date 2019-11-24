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В Каменецком районе «Мерседес Бенц» попутно въехал в «ГАЗ-53Б»

25.11.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 22 ноября около 18:51 часов водитель, 1963 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», двигался по автодороге Р-7 «Каменец – Жабинка – Федьковичи» в сторону Жабинки.

В Каменецком районе «Мерседес Бенц» попутно въехал в «ГАЗ-53Б»

На 6 километре автодороги мужчина, не выбрав безопасную дистанцию до автомобиля «ГАЗ-53Б» под управлением водителя, 1998 года рождения, совершил с ним попутное столкновение.
В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес» получил телесные повреждения.

В Каменецком районе «Мерседес Бенц» попутно въехал в «ГАЗ-53Б»

Проводится проверка.

В Каменецком районе «Мерседес Бенц» попутно въехал в «ГАЗ-53Б»

 
 
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  По предварительной информации: 22 ноября около 18:51 часов водитель, 1963 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», двигался по автодороге Р-7 «Каменец –...
 
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