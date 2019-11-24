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Макей обвинил руководителя наблюдательной миссии ОБСЕ в предвзятости к Беларуси

25.11.2019 16:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Макей обвинил руководителя наблюдательной миссии ОБСЕ в предвзятости к Беларуси

фото: belnovosti.by

Глава белорусского МИД прокомментировал выводы наблюдателей от ОБСЕ, которые признали выборы в Палату представителей не соответствующими международным стандартам.

По мнению Владимира Макея, "нельзя приезжать на выборы с заранее установившимися взглядами и предположениями", цитирует БЕЛТА. Глава МИД убежден, что "назначать на такие важные посты, как руководитель наблюдательной миссии, людей с заведомо предвзятыми взглядами по отношению к той или иной стране, в данном случае Беларуси, нельзя». Владимир Макей считает, что «если руководитель миссии приезжает в страну, это должна быть персона, к которой не должно быть претензий со стороны того или иного государства".

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил также, что критика избирательного процесса должна сочетаться с констатацией положительных моментов. По его мнению, важно учитывать «позитивные, положительные моменты, которые имели место быть".

Министр высказал предположение, что европейские структуры, выстраивая политику в отношении Беларуси, будут учитывать оценку выборов, данную ОБСЕ. При этом он заверил, что со своей стороны Беларусь готова продолжать диалог с европейскими и американскими партнерами, в том числе по вопросам совершенствования избирательного законодательства. "Мы абсолютно открыты к диалогу, готовы к этому. Думаю, в конечном итоге мы найдем точки соприкосновения, взаимопонимания по этой тематике", - сказал Макей.

Министр проинформировал, что Беларусь направит в соответствующие структуры БДИПЧ ОБСЕ свои комментарии по поводу работы миссии ОБСЕ. Белорусская сторона надеется, что эти комментарии будут учтены при подготовке заключительного доклада по итогам парламентскоих выборов в Беларуси.

 
 
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Глава белорусского МИД прокомментировал выводы наблюдателей от ОБСЕ, которые признали выборы в Палату представителей не соответствующими международным...
 
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