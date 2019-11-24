ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запугивают штрафами. МАРТ предупредил торговые организации о лжеконтролерах

25.11.2019 16:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Запугивают штрафами. МАРТ предупредил торговые организации о лжеконтролерах

фото: yamal.kp.ru

Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъяснило, кто имеет право проверять торговые организации, а кто – нет.

Поводом для разъяснения МАРТ стали обращения организаций торговли и услуг, которые жалуются на проверки общественными объединениями потребителей и коммерческими организациями. При обнаружении товаров с истекшим сроком годности или иных нарушений правил торговли лжеконтролеры предлагают не направлять эту информацию в госорганы при условии согласия продавцов на участие в платных семинарах.

МАРТ информирует торговые организации, что подобные проверки неправомерны.

Проверки организаций, их обособленных подразделений вправе проводить только государственные органы и иные организации, уполномоченные законодательными актами или нормативными правовыми актами правительства на осуществление контроля  и включенные в перечень контролирующих органов с указанием сфер контрольной деятельности. Данный перечень утвержден Указом президента от 16 октября 2009 г. № 510, уточняется в разъяснении МАРТ.  Пунктом 5 названного Указа предусмотрен прямой запрет на проведение общественного контроля коммерческими организациями и общественными объединениями, за исключением профсоюзов.

Зачастую субъекты торговли поясняют, что соглашаются на такие сделки ввиду высокого размера штрафа за просроченный товар (который больше стоимости обучающего семинара). В связи с этим МАРТ напоминает, что согласно статье 12.17 Кодекса об административных правонарушениях нарушение правил торговли влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин; повторное нарушение правил торговли в течение одного года со времени установления первого нарушения – от 10 до 30 базовых величин. За продажу просроченного товара предусмотрен штраф в размере до 500 базовых величин, то есть от нуля.

При этом, пунктом 1 Указа от 17 ноября 2018 г. № 7 «О развитии предпринимательства» установлено, что принятие решения о привлечении к административной ответственности должно основываться на принципах соразмерности наказания характеру совершенного субъектом хозяйствования правонарушения и наступившим в результате его совершения последствиям.

Таким образом, государством предприняты меры по исключению оснований для деятельности лжеконтролеров, сообщает МАРЬ.

Пресечь практику навязывания субъектам торговли платных образовательных услуг в обмен на сокрытие информации о выявленных в торговых объектах нарушениях торговые организации в состоянии самостоятельно, прекратив приобретение таких услуг и наладив должный внутренний контроль за соблюдением работниками требований законодательства о торговле и защите прав потребителей.

При этом МАРТ обращает внимание торговых организаций на необходимость обеспечения основополагающего права потребителей на качество и безопасность товара.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъяснило, кто имеет право проверять торговые организации, а кто – нет.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Позорится без сисек!» Ксения Собчак рассказала об отношении к силиконовой груди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика