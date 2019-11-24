Запугивают штрафами. МАРТ предупредил торговые организации о лжеконтролерах

Источник материала: Ежедневник



фото: yamal.kp.ru

Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъяснило, кто имеет право проверять торговые организации, а кто – нет.

Поводом для разъяснения МАРТ стали обращения организаций торговли и услуг, которые жалуются на проверки общественными объединениями потребителей и коммерческими организациями. При обнаружении товаров с истекшим сроком годности или иных нарушений правил торговли лжеконтролеры предлагают не направлять эту информацию в госорганы при условии согласия продавцов на участие в платных семинарах.

МАРТ информирует торговые организации, что подобные проверки неправомерны.

Проверки организаций, их обособленных подразделений вправе проводить только государственные органы и иные организации, уполномоченные законодательными актами или нормативными правовыми актами правительства на осуществление контроля и включенные в перечень контролирующих органов с указанием сфер контрольной деятельности. Данный перечень утвержден Указом президента от 16 октября 2009 г. № 510, уточняется в разъяснении МАРТ. Пунктом 5 названного Указа предусмотрен прямой запрет на проведение общественного контроля коммерческими организациями и общественными объединениями, за исключением профсоюзов.

Зачастую субъекты торговли поясняют, что соглашаются на такие сделки ввиду высокого размера штрафа за просроченный товар (который больше стоимости обучающего семинара). В связи с этим МАРТ напоминает, что согласно статье 12.17 Кодекса об административных правонарушениях нарушение правил торговли влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин; повторное нарушение правил торговли в течение одного года со времени установления первого нарушения – от 10 до 30 базовых величин. За продажу просроченного товара предусмотрен штраф в размере до 500 базовых величин, то есть от нуля.

При этом, пунктом 1 Указа от 17 ноября 2018 г. № 7 «О развитии предпринимательства» установлено, что принятие решения о привлечении к административной ответственности должно основываться на принципах соразмерности наказания характеру совершенного субъектом хозяйствования правонарушения и наступившим в результате его совершения последствиям.

Таким образом, государством предприняты меры по исключению оснований для деятельности лжеконтролеров, сообщает МАРЬ.

Пресечь практику навязывания субъектам торговли платных образовательных услуг в обмен на сокрытие информации о выявленных в торговых объектах нарушениях торговые организации в состоянии самостоятельно, прекратив приобретение таких услуг и наладив должный внутренний контроль за соблюдением работниками требований законодательства о торговле и защите прав потребителей.

При этом МАРТ обращает внимание торговых организаций на необходимость обеспечения основополагающего права потребителей на качество и безопасность товара.