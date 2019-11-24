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Триумф брестского футбола: Марадона поздравил «Динамо» с чемпионством
25.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Историческая победа и поздравления от легендарного Диего Марадоны. Футболисты брестского «Динамо» впервые в истории стали чемпионами Беларуси. Подробнее – в материале спортивного обозревателя «МИР 24» Александра Бриуса.
Успехи «Динамо» можно связать и с легендой мирового футбола Диего Марадоной. В мае 2018-го года аргентинец стал почетным президентом белорусского клуба и пообещал сотворить историю.
«Это серьезный проект, я хочу дать ему лучшее из моего футбольного опыта. У меня было три предложения, и я выбрал это. Я попытаюсь сделать из «Динамо» великую команду», – говорил великий аргентинец.
И, как мы видим, свое обещание Диего Армандо выполняет. Он нечасто посещает Беларусь, однако даже незримое присутствие чемпиона мира видимо придает игрокам брестского «Динамо» уверенности в своих силах. Уже в следующем году команде предстоит дебютировать в Лиге чемпионов, и вот тогда Марадона наверняка приедет поддержать не чужой его сердцу клуб.
Добавим, что новое руководство «Динамо» уже заявляло о намерении реконструировать стадион клуба и увеличить его вместимость с 10 до 30 тысяч мест.
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Футболисты брестского «Динамо» впервые в истории завоевали золотые медали национального первенства Беларуси.
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