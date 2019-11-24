Новое в «МТС ТВ»: премьеры от Amedia и архив передач белорусских ТВ-каналов

С 1 декабря в обновленную программу «МТС ТВ» войдут телеканалы AMEDIA, AMEDIA HIT, Amedia Premium HD, AMEDIA 2. Зрители смогут смотреть не только популярные фильмы и сериалы ведущих киностудий мира, но и новинки телекомпании HBO.

Также в «МТС ТВ» станет доступен архив телепередач на каналах «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 5», «НТВ-Беларусь». Смотреть передачи в HD-качестве можно будет в удобное время в течение 24-х часов с момента начала трансляции.

«МТС ТВ» — это сервис с широким спектром дополнительных функций для комфортного просмотра. Более 90 телеканалов подписчики «МТС ТВ» могут смотреть на смартфоне, телевизоре, планшете, ноутбуке или компьютере — одновременно на пяти устройствах. Интернет-трафик МТС при использовании сервиса не тарифицируется.

Подключить «МТС ТВ» можно с помощью USSD-запроса *226#. Первые 7 дней пользования — бесплатно, далее стоимость составит 0,42 рубля в сутки, с 1 декабря — 0,45 рубля в сутки.

С полным перечнем каналов и подробной информацией о сервисе «МТС ТВ» можно ознакомиться здесь .

*на правах рекламы. УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»