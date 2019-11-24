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Фигуранты дела о масштабной краже оружия из воинской части получили приговор

25.11.2019 17:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Фигуранты дела о масштабной краже оружия из воинской части получили приговор

фото: intex-press.by

По данным следствия, военнослужащие вынесли более 25 пистолетов Макарова, около 10 автоматов Калашникова, 40-миллиметровый гранатомет, с десяток армейских взрывпакетов, около 4 тыс. патронов к пистолетам и автоматам, а также другие боеприпасы.

Суд по этому громкому начался 10 сентября. На скамье подсудимых оказались десять человек. 25 ноября суд Барановичского района и города Барановичи приговорил двух обвиняемых -  бывших военнослужащих Барановичского гарнизона Дмитрия Кульжика и Юрия Марченко - к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении в условиях усиленного режима. Также они должны будут выплатить штрафы в размере 50 базовых величин и возместить государству суммы, равные доходу от продажи оружия – 12 тыс. и 2,5 тыс. рублей соответственно.

Другие обвиняемые получили меньшие сроки, к некоторым применена амнистия, сообщает Intex-press.

 
 
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По данным следствия, военнослужащие вынесли более 25 пистолетов Макарова, около 10 автоматов Калашникова, 40-миллиметровый гранатомет, с десяток армейских...
 
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