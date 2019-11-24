Люди отскочили в последний момент: массовое ДТП на обледенелой дороге попало на видео в России

Источник материала: Tut.by

В Еврейской автономной области России произошло массовое ДТП, которое попало в объектив видеорегистратора. На обледеневшем участке трассы Чита — Хабаровск сразу несколько автомобилей на высокой скорости потеряли управление, после чего их понесло на другие машины, стоящие на обочине. О пострадавших не сообщается.