В Минске могут ввести новые проездные билеты: на 30 минут и на час с неограниченным числом пересадок

Источник материала: Tut.by

В столице могут появиться проездные на 30 минут и не только. Об этом TUT.BY рассказали в «Минсктрансе».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Минсктранс» опровергает информацию, что в столице планируют ввести проездные на полтора часа с неограниченным количеством поездок. О таком проездном писали на прошлой неделе.

В то же время могут ввести проездные на 30 минут и на час с неограниченным количеством пересадок в течение оплаченного времени. Такой вопрос сейчас прорабатывается, сообщили в «Минсктрансе».