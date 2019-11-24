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В Минске могут ввести новые проездные билеты: на 30 минут и на час с неограниченным числом пересадок

25.11.2019 17:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице могут появиться проездные на 30 минут и не только. Об этом TUT.BY рассказали в «Минсктрансе».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Минсктранс» опровергает информацию, что в столице планируют ввести проездные на полтора часа с неограниченным количеством поездок. О таком проездном писали на прошлой неделе.

В то же время могут ввести проездные на 30 минут и на час с неограниченным количеством пересадок в течение оплаченного времени. Такой вопрос сейчас прорабатывается, сообщили в «Минсктрансе».

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Теги: Минск
 
 
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«Минсктранс» опровергает информацию, что в столице планируют ввести проездные на полтора часа с неограниченным количеством поездок.
 
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