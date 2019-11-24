Праздничным концертом в Солигорске отметили День Октябрьской революции.

В этот торжественный вечер со сцены звучали слова благодарности ветеранам войны и труда, людям, для которых День Октябрьской революции всегда был и остается одним из главных праздников. Для них и всех горожан был подготовлен праздничный концерт «Страны моей минувшая судьба», в котором выступили артисты Дворца культуры г. Солигорска.



СПРАВКА:



В Беларуси праздник 7-го ноября сохранил статус государственного, и такое решение свидетельствует об уважении к истории нашей страны и народа. Сто лет назад революция вовлекла миллионы людей в процесс построения нового общества, изменив судьбу не только огромной страны, но и определив исторический путь развития всего человечества. Победа Великого Октября открыла новую страницу в мировой истории. Идеи объединения и солидарности трудящихся, равенства всех людей остаются актуальными и в наше время.



Наследуя все лучшее из прошлого, белорусский народ целеустремленно идет по пути укрепления молодого суверенного государства и с оптимизмом смотрит в будущее.



Тепло принимали зрители выступления детей, от души аплодировали артистам Дворца культуры г. Солигорска: Арине Курилович, Андрею Цубе, Кристине Кисличук, Виктории Радохлеб, Ксении Логвин, Николаю Холоду, поэтессе Валентине Поповой, а также хореографичиским коллективам — образцовому ансамблю танца «Спадчына» и «Искорка».

