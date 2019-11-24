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Волейболисты солигорского «Шахтера» добились победы в первом матче квалификации Лиги чемпионов

25.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


7 ноября 2019 21:24 3786

Волейболисты солигорского "Шахтера" добились победы в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Автор: Эдуард Кидяев.

Волейболисты солигорского «Шахтера» победили финскую команду «Форд стор Леворанта» (Састамала) в первом матче квалификации Лиги чемпионов со счетом 3:0 (29:27, 25:22, 25:13), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Волейболисты солигорского «Шахтера» добились победы в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Матч проходил в минском спорткомплексе «Уручье» и собрал на трибунах 1,2 тыс. зрителей, которые стали свидетелями красивой победы подопечных Виктора Бекши. Финских волейболистов хватило лишь на первую партию, которую они не смогли довести до победы несмотря на преимущество. Проиграв стартовый отрезок матча, соперники белорусов утратили запал и позволили «горнякам» довести встречу до виктории.

Лучшим игроком матча стал блокирующий «Шахтера» Максим Шкредов, набравший 15 очков, пять из которых добыты на блоке. Лучшим подающим — пасующий «горняков» Алексей Кураш, записавший на свой счет 2 эйса.

Волейболисты солигорского «Шахтера» добились победы в первом матче квалификации Лиги чемпионов

«В начале матча в Минске соперники показали, как умеют играть. Однако нам удалось хорошо отработать в защите и перехватить инициативу. В дальнейшем по ходу игры мои волейболисты действовали без серьезных ошибок», — отметил главный тренер «Шахтера».

Белорусскому клубу в предстоящем ответном матче, чтобы пройти в следующий раунд, нужно выиграть хотя бы две партии. Встреча в Састамале намечена на 14 ноября.

Источник: сайт БЕЛТА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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7 ноября 2019 21:24 3786 Волейболисты солигорского "Шахтера" добились победы в...
 
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