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Владимир Макей: «У нас насыщенная повестка дня отношений с Европейским союзом»

25.11.2019 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главы МИД Швеции и Финляндии провели переговоры с министром иностранных дел Беларуси. Владимир Макей назвал их визит в Минск уникальным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с главами МИД Швеции и Финляндии: «В Беларуси очень много общего с вашими государствами»

Владимир Макей: «У нас насыщенная повестка дня отношений с Европейским союзом»

Беларусь впервые принимает сразу двух политиков такого уровня из регионов Северной Европы и Балтийского моря. По мнению Макея, сторонам необходимо активнее развивать торгово-экономическое сотрудничество.

У Беларуси уже есть ряд успешных проектов со скандинавскими государствами. Среди перспективных сфер сотрудничества – экология, вопросы изменения климата, проекты в области энергетики и зеленых технологий.

Владимир Макей: «У нас насыщенная повестка дня отношений с Европейским союзом»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
У нас насыщенная повестка дня отношений с Европейским союзом. Наиболее актуальные вопросы в наших отношениях – это Соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии. Мы надеемся на их скорое подписание и вступление в силу.

Мы говорили о том, что надо активизировать работу по приоритетам партнерства между Беларусью и ЕС. Обсуждали перспективы заключения базового соглашения с Европейским союзом, вступление Беларуси в ВТО, перспективы развития Восточного партнерства после 2020 года.

Министр иностранных дел Финляндии: «Мы хотели бы наращивать сотрудничество с Беларусью»

Стороны обсудили работу структур, связанных с Советом государств Балтийского моря и НЕФКО, а также вопросы региональной безопасности.

Люди в материале: Владимир Макей, Анн Линде, Пекка Хаависто
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главы МИД Швеции и Финляндии провели переговоры с министром иностранных дел Беларуси. Владимир Макей назвал их визит в Минск уникальным,...
 
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