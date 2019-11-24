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Около шести метров. Морской биолог Оушен Рэмси подержала за плавник огромную акулу

25.11.2019 17:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Морской биолог Оушен Рэмси во время подводного плавания возле гавайского острова Оаху встретила огромную белую акулу. Предположительно, её размер около шести метров. 

Около шести метров. Морской биолог Оушен Рэмси подержала за плавник огромную акулу
Фото: imgur.com/wRemn6X 

Этот момент был снят на камеру. Девушка подплывает очень близко к животному и даже прикасается к плавнику. Акула не обращает на биолога внимания и продолжает свой путь. 

Около шести метров. Морской биолог Оушен Рэмси подержала за плавник огромную акулу
Фото: imgur.com/wRemn6X 

Хотя большинство людей из разумной предосторожности не стали бы приближаться к хищнику, Рэмси специализируется на акулах, имеет большой опыт взаимодействия с ними и даже написала книгу, в которой рассказывает об этих животных. 

Около шести метров. Морской биолог Оушен Рэмси подержала за плавник огромную акулу
Фото: imgur.com/wRemn6X 

Ранее мы рассказывали об акуле, которая напала на подводного фотографа.

К счастью для него, мужчина находился в крепкой клетке – здесь подробнее

Люди в материале: Оушен Рэмси, Ocean Ramsey
 
 
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Морской биолог Оушен Рэмси во время подводного плавания возле гавайского острова Оаху встретила огромную белую акулу. Предположительно, её размер около шести...
 
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