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Около шести метров. Морской биолог Оушен Рэмси подержала за плавник огромную акулу
Источник материала: СТВ
Морской биолог Оушен Рэмси во время подводного плавания возле гавайского острова Оаху встретила огромную белую акулу. Предположительно, её размер около шести метров.
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Хотя большинство людей из разумной предосторожности не стали бы приближаться к хищнику, Рэмси специализируется на акулах, имеет большой опыт взаимодействия с ними и даже написала книгу, в которой рассказывает об этих животных.
Ранее мы рассказывали об акуле, которая напала на подводного фотографа.
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Морской биолог Оушен Рэмси во время подводного плавания возле гавайского острова Оаху встретила огромную белую акулу. Предположительно, её размер около шести...
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