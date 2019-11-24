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Не убедился в безопасности при перестроении. Что известно о столкновении автобуса и грузовика в Речицком районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под Речицей столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Оба оказались в кювете.
Как сообщает МВД, авария произошла по вине водителя грузовика. Перестраиваясь с полосы разгона, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с шедшим попутно автобусом. В результате пострадали оба водителя и четыре пассажира автобуса. Их доставили в больницу. После оказания медицинской помощи двоих пассажиров отпустили домой.
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Не убедился в безопасности при перестроении. Что известно о столкновении автобуса и грузовика в Речицком районе
Новости Беларуси. Обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под Речицей столкнулись автобус и...
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