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Президент Беларуси – губернатору Калининградской области: «Потенциальных точек роста у нас предостаточно»

25.11.2019 17:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 ноября во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял губернатора Калининградской области. В центре внимания сторон – вопросы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Президент, точек роста у нас немало. Преимущества российского региона – близость к европейским рынкам и трансъевропейским транспортным коридорам. Взаимный товарооборот за 2018 год составил порядка 360 миллионов долларов. И большая часть – это экспорт. Время ставить более амбициозные задачи – уверен белорусский лидер. В частности, наша страна предлагает углублять производственную кооперацию, сотрудничество в сфере строительства. Кроме того, есть резервы для поставок белорусского продовольствия.

Президент Беларуси – губернатору Калининградской области: «Потенциальных точек роста у нас предостаточно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Потенциальных точек роста у нас предостаточно. Хороший пример результативности ваших инвестиций в белорусскую экономику – запуск компанией «Содружество» маслоэкстракционного завода в Сморгони. Он очень успешно работает. Его продукция позволила существенно увеличить объем товарооборота.

Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российских машиностроителей. Тем более что наработок у нас в этой сфере предостаточно. Минские автобусы с успехом эксплуатируются в вашей области. Одна из традиционных сфер, где мы успешно сотрудничаем – это строительство. Самый показательный результат совместной работы – возведение к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона в Калининграде. Горожане и гости в общем-то по достоинству оценили и профессионализм наших специалистов белорусских, и качество современных строительных материалов. Сегодня в области реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов – это строительство морского порта, калийного комбината, музейного комплекса, приморского кольца. Мы готовы участвовать в этих стройках, если вам это понадобится.

Президент Беларуси – губернатору Калининградской области: «Потенциальных точек роста у нас предостаточно»

Беларусь обладает опытом и технологиями в животноводстве, возделывании зерновых и овощных культур, в строительстве молочно-товарных и зерносушильных комплексов, которые мы готовы предложить вашим аграриям.

В прошлом году по объему двусторонней торговли мы приблизились к рекордной отметке в 360 миллионов долларов. Самое время ставить более амбициозные задачи.

После встречи с Президентом итогами разговора губернатор Калининградской области поделился с журналистами. Антон Алиханов рассказал, что есть идея создания портовых мощностей в Калининградском регионе.

Президент Беларуси – губернатору Калининградской области: «Потенциальных точек роста у нас предостаточно»

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области России:
Александр Григорьевич очень позитивно отреагировал на идею создания портовых мощностей в Калининградской области. Мы очень надеемся, что это станет одной из тем для разговора на высшем уровне между нашими лидерами. Мне кажется, что и для региона нашего это было бы очень важно и серьезно – закрепление какого-то специфического товаропотока из Беларуси на Запад через калининградские порты.

А сейчас есть строительные материалы: например, плитка, цемент и другие, которые уже сейчас можно было бы сюда отправлять через наш порт на эти рынки.

Добавим, что в Минск делегация из Калининградской области приехала большим составом. В программе – посещение минского молочного завода, Линии Сталина и китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Президент Беларуси – губернатору Калининградской области: «Потенциальных точек роста у нас предостаточно»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Антон Алиханов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 25 ноября во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял губернатора Калининградской области. В центре внимания сторон – вопросы экономики,...
 
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