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Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию

25.11.2019 16:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Восьмилетней девочке не разрешили принять участие в съёмках вместе с одноклассниками из-за нарощенных красных волос. Ребёнок в слезах рассказал об этом родителям и всё закончилось лучше, чем если бы школьнице сразу разрешили сфотографироваться. 

Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию
Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography 

Как сообщает CNN, утром Мэриан Скотт как обычно пошла в школу. Ей и раньше доводилось ходить с красными волосами, никаких замечаний к внешнему виду ученицы работники школы не высказывали. 

Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию
Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography 

Однако в тот день класс должен был фотографироваться. Девочке не разрешили сниматься вместе с одноклассниками, поскольку, как выяснилось, она нарушила дресс-код. Волосы должны быть естественных цветов. 

Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию
Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography 

Об этой истории узнал фотограф Джерман Хортон. Мужчина договорился с девочкой о фотосессии и попросил, чтобы она непременно сделала причёску со своими красными волосами. 

Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию
Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography 

В итоге у Мэриан были индивидуальные съёмки, как у настоящей звезды. Девочка и её родители были очень счастливы. Хортон пояснил, что решил сделать это, чтобы у ребёнка не развились какие-либо комплексы, он хотел вернуть школьнице уверенность в себе. 

Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию
Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography 

Ранее мы рассказывали о другой истории, когда сначала что-то пошло не так, но закончилось лучше, чем могло бы. 

Мальчик участвовал в забеге на 5 км, но перепутал маршрут и выиграл в гонке с десятикилометровой дистанцией (здесь подробности). 

Люди в материале: Мэриан Скотт, Джерман Хортон, Marian Scott, Jermaine Horton
 
 
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Восьмилетней девочке не разрешили принять участие в съёмках вместе с одноклассниками из-за нарощенных красных волос. Ребёнок в слезах рассказал об этом родителям...
 
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