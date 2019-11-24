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Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию
Источник материала: СТВ
Восьмилетней девочке не разрешили принять участие в съёмках вместе с одноклассниками из-за нарощенных красных волос. Ребёнок в слезах рассказал об этом родителям и всё закончилось лучше, чем если бы школьнице сразу разрешили сфотографироваться.
Как
Однако в тот день класс должен был фотографироваться. Девочке не разрешили сниматься вместе с одноклассниками, поскольку, как выяснилось, она нарушила дресс-код. Волосы должны быть естественных цветов.
Об этой истории узнал фотограф Джерман Хортон. Мужчина договорился с девочкой о фотосессии и попросил, чтобы она непременно сделала причёску со своими красными волосами.
В итоге у Мэриан были индивидуальные съёмки, как у настоящей звезды. Девочка и её родители были очень счастливы. Хортон пояснил, что решил сделать это, чтобы у ребёнка не развились какие-либо комплексы, он хотел вернуть школьнице уверенность в себе.
Ранее мы рассказывали о другой истории, когда сначала что-то пошло не так, но закончилось лучше, чем могло бы.
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Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию
Восьмилетней девочке не разрешили принять участие в съёмках вместе с одноклассниками из-за нарощенных красных волос. Ребёнок в слезах рассказал об этом родителям...
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