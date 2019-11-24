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Министр иностранных дел Финляндии: «Мы хотели бы наращивать сотрудничество с Беларусью»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительного и добрососедского диалога с Европейским союзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 ноября заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии.
Опыт ЕС интересен нашей стране по многим позициям. Так, глава государства пригласил шведские и финские компании к реализации в Беларуси проектов в области транспорта и логистики. Немало общих интересов в сферах возобновляемой энергетики, охраны окружающей среды, энергоэффективности.
В отношениях двух стран были и непростые периоды, но они в прошлом. А потому сегодняшняя встреча должна придать новый импульс развитию сотрудничества Беларуси со всей Северной Европой. Зарубежные гости поблагодарили Александра Лукашенко за теплый прием. А уже позже, общаясь с журналистами, отметили, что это был очень честный и открытый разговор.
Анн Линде, министр иностранных дел Швеции:
Пекка Хаависто, министр иностранных дел Финляндии:
На встрече также обсуждалось упрощение визового режима. В случае его подписания стоимость шенгена для белорусов снизится до 35 евро. Но пока согласованы не все процедуры.
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительного и добрососедского диалога с Европейским союзом, сообщили в программе Новости «24...
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