Медведев заявил, что Россия не будет инициировать восстановление отношений с Евросоюзом

Источник материала: Ежедневник



фото: kremlin.ru

По мнению российского премьера, инициативу восстановления отношений РФ и ЕС может проявить только сам Брюссель, Москва ничего на этом направлении делать не будет.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, передает ТАСС .

"Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный: <...> конечно, мы ничего отменять не будем", - сказал Медведев.

Он отметил, что "никого санкции не радуют", как многих не радуют и ответные российские меры, но "не всех": "Часть российских компаний выступают за то, чтобы эти наши ответные меры сохранились навсегда".

По словам Медведева, санкции ЕС и ответные меры Москвы могут сохраниться надолго, но и в этих условиях РФ может развивать отношения с европейскими странами по отдельности.

Реклама 0"Поживем - увидим: если удастся продвинуться вперед прежде всего самой Украине в урегулировании внутреннего конфликта [в этой стране], может быть, наши отношения с Европейским Союзом, который поставил это в зависимость, станут лучше. Ну а если не удастся продвинуться вперед, значит, эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго. Но и в этих условиях можно жить и развиваться", - сказал Медведев, отметив, что "сейчас двусторонние отношения с отдельными государствами" ЕС для России "гораздо важнее, чем отношения с Евросоюзом в целом".

Российский премьер также заявил, что инициативу восстановления отношений РФ и ЕС может проявить только сам Брюссель, Москва ничего на этом направлении делать не будет.

"Мы хотим нормальных отношений с Евросоюзом, но до тех пор, пока ЕС сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем", - сказал российский премьер. "Это же Брюссель испортил отношения, пусть сам теперь и просит эти отношения восстановить. Там новое руководство, все в их руках, мы контактов не прерывали", - добавил Медведев.