В Беларуси предлагают наказывать за поддержку сталинизма и рассекретить архивы КГБ

Источник материала: KYKY

На сайте «Удобный город» появилась петиция: авторы требуют ввести уголовную ответственность за публичную поддержку сталинского режима и раскрыть архивы КГБ, чтобы узнать точное число жертв репрессий.

По примерным подсчетам исследователей, число жертв в Белорусской ССР составило до 1,5 миллиона человек. Но точное число погибших людей держится в тайне засекреченными архивами КГБ, а это, по мнению авторов обращения, неуважение к беларусам и попытка скрыть настоящие масштабы бедствия.

«Репрессии затронули известнейших и талантливых личностей Беларуси, таких как: Тишка Гартный, Михась Чарот, Вера Хоружая, Бронислав Тарашкевич, Александр Червяков, Вацлав Ластовкий и других. <...> Период правления Иосифа Сталина – огромная трагедия для беларуского народа. Чудовищные действия, культ личности этого политика не может быть оправдан никакими обстоятельствами. Все это, на наш взгляд, подлежит осуждению.

К сожалению, все чаще, появляются попытки публично (в том числе в СМИ и интернете) оправдать сталинский режим и политические репрессии, а также реабилитировать и даже героизировать личность Сталина. Это способно вызвать крайне негативную реакцию в обществе, особенно среди потомков пострадавших от того режима. Это оскорбляет наши национальные чувства и историческую память», – говорят авторы обращения.

Чего именно требуют люди?

– обсудить политический режим периода правления Сталина на высоком государственном уровне;

– раскрыть засекреченные архивы НКВД (КГБ) периода правления Сталина и предоставить к ним общий доступ;

– провести культурно-исторические, научно-исследовательские мероприятия, направленные на изучение периода сталинского режима и террора, а также на восстановление исторической справедливости и преодоление трагического прошлого;

– ввести административную или уголовную ответственность (в зависимости от тяжести нарушения) за публичные попытки оправдания сталинского режима, репрессий и личности Сталина, а также за публичную пропаганду – как для физических, так и для юридических лиц;

– создать мемориалы на территории Беларуси о жертвах сталинского террора.

Как поддержать петицию?

Если вы согласны с позицией авторов, можете перейти по ссылке и оставить свою подпись, как это сделала уже почти сотня человек. Через 27 дней обращение направят в Совет министров, а также в Палату представителей Национального собрания Беларуси. Когда чиновники пришлют ответ, мы расскажем вам, чем закончится эта история.