ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси предлагают наказывать за поддержку сталинизма и рассекретить архивы КГБ

25.11.2019 16:57 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

На сайте «Удобный город» появилась петиция: авторы требуют ввести уголовную ответственность за публичную поддержку сталинского режима и раскрыть архивы КГБ, чтобы узнать точное число жертв репрессий. 

По примерным подсчетам исследователей, число жертв в Белорусской ССР составило до 1,5 миллиона человек. Но точное число погибших людей держится в тайне засекреченными архивами КГБ, а это, по мнению авторов обращения, неуважение к беларусам и попытка скрыть настоящие масштабы бедствия. 

«Репрессии затронули известнейших и талантливых личностей Беларуси, таких как: Тишка Гартный, Михась Чарот, Вера Хоружая, Бронислав Тарашкевич, Александр Червяков, Вацлав Ластовкий и других. <...> Период правления Иосифа Сталина – огромная трагедия для беларуского народа. Чудовищные действия, культ личности этого политика не может быть оправдан никакими обстоятельствами. Все это, на наш взгляд, подлежит осуждению.

К сожалению, все чаще, появляются попытки публично (в том числе в СМИ и интернете) оправдать сталинский режим и политические репрессии, а также реабилитировать и даже героизировать личность Сталина. Это способно вызвать крайне негативную реакцию в обществе, особенно среди потомков пострадавших от того режима. Это оскорбляет наши национальные чувства и историческую память», – говорят авторы обращения.

Чего именно требуют люди?

– обсудить политический режим периода правления Сталина на высоком государственном уровне;
– раскрыть засекреченные архивы НКВД (КГБ) периода правления Сталина и предоставить к ним общий доступ;
– провести культурно-исторические, научно-исследовательские мероприятия, направленные на изучение периода сталинского режима и террора, а также на восстановление исторической справедливости и преодоление трагического прошлого;
– ввести административную или уголовную ответственность (в зависимости от тяжести нарушения) за публичные попытки оправдания сталинского режима, репрессий и личности Сталина, а также за публичную пропаганду – как для физических, так и для юридических лиц;
– создать мемориалы на территории Беларуси о жертвах сталинского террора.

Как поддержать петицию?

Если вы согласны с позицией авторов, можете перейти по ссылке и оставить свою подпись, как это сделала уже почти сотня человек. Через 27 дней обращение направят в Совет министров, а также в Палату представителей Национального собрания Беларуси. Когда чиновники пришлют ответ, мы расскажем вам, чем закончится эта история.

Читайте по теме: «Смерть Сталина» оскорбляет только чувства чекистов. Смотрим и объясняем запрещенную комедию

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте «Удобный город» появилась петиция: авторы требуют ввести уголовную ответственность за публичную поддержку сталинского режима и раскрыть архивы КГБ,...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОффТОП: День атомных технологий в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика