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В Беларуси предлагают наказывать за поддержку сталинизма и рассекретить архивы КГБ
Источник материала: KYKY>
На сайте «Удобный город»
По примерным подсчетам исследователей, число жертв в Белорусской ССР составило до 1,5 миллиона человек. Но точное число погибших людей держится в тайне засекреченными архивами КГБ, а это, по мнению авторов обращения, неуважение к беларусам и попытка скрыть настоящие масштабы бедствия.
«Репрессии затронули известнейших и талантливых личностей Беларуси, таких как: Тишка Гартный, Михась Чарот, Вера Хоружая, Бронислав Тарашкевич, Александр Червяков, Вацлав Ластовкий и других. <...> Период правления Иосифа Сталина – огромная трагедия для беларуского народа. Чудовищные действия, культ личности этого политика не может быть оправдан никакими обстоятельствами. Все это, на наш взгляд, подлежит осуждению.
К сожалению, все чаще, появляются попытки публично (в том числе в СМИ и интернете) оправдать сталинский режим и политические репрессии, а также реабилитировать и даже героизировать личность Сталина. Это способно вызвать крайне негативную реакцию в обществе, особенно среди потомков пострадавших от того режима. Это оскорбляет наши национальные чувства и историческую память», – говорят авторы обращения.
Чего именно требуют люди?
– обсудить политический режим периода правления Сталина на высоком государственном уровне;
Как поддержать петицию?
Если вы согласны с позицией авторов, можете перейти по
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