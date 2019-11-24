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Определены победители премии Руководитель года 2019. Элита национальной экономики

25.11.2019 16:40 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Определены победители премии Руководитель года 2019. Элита национальной экономики
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Основная задача премии – выявить и показать обществу тех руководителей, которые способны обеспечить эффективную работу организации. При выборе победителей жюри конкурса принимало во внимание рекомендации областных исполнительных комитетов, министерств и ведомств Беларуси, оценивало показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций, их рекламную активность и экспортоориентированность. 

На соискание премии в этом году претендовали 360 номинантов. В итоговом списке оказались 34 руководителя. Председатель Правления Белинвестбанка получил почетную награду за активное внедрение высокотехнологичных банковских услуг и создание образа успешного современного банка в период цифровой трансформации национальной экономики.
Определены победители премии Руководитель года 2019. Элита национальной экономики

«Эта награда – подтверждение заслуг всей команды Белинвестбанка. Без каждого из вас банк не смог бы достичь тех результатов, которые сегодня мы имеем, – отметил Председатель Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев, получая награду. – Сегодня мы видим свою диджитализацию в ракурсе сбережения времени. Это означает наличие максимально доступных в любой момент банковских продуктов и услуг, быстрые и легкие в использовании сервисы – своеобразная синергия банковской деятельности и финтеха. Таким образом мы позволяем человеку освободить себя для других, более полезных дел. Наша команда и дальше намерена действовать динамично, мыслить инновационно, искать новые, более эффективные нестандартные решения для удовлетворения потребностей клиентов банка».

 
 
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В Минске состоялась церемония награждения победителей премии Руководитель года 2019. Элита национальной экономики . В числе лауреатов Председатель Правления ОАО...
 
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