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Странные российские "социологи" интересуются у белорусов их отношением к России
Источник материала: Партизан
Некие "российские социологи" звонят в Беларусь, представляются социологами и расспрашивают местных абонентов об их отношении к внутренней политике и к России.
Как рассказал один из опрошенных в комментарии «
Также того, кто звонил, интересовало, на каком языке шла предвыборная агитация, как часто респондент бывает в России и откуда берет информацию о ней, откуда он родом и сколько ему лет.
При этом собеседник отметил, что так и не добился конкретного названия исследовательского центра, из которого ему звонили.
По номеру, с которого звонили, никто не отвечает.
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Некие "российские социологи" звонят в Беларусь, представляются социологами и расспрашивают местных абонентов об их отношении к внутренней политике и к России.
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