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Странные российские "социологи" интересуются у белорусов их отношением к России

25.11.2019 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некие "российские социологи" звонят в Беларусь, представляются социологами и расспрашивают местных абонентов об их отношении к внутренней политике и к России.

Как рассказал один из опрошенных в комментарии «Белсату», ему позвонили на мобильный телефон с неизвестного номера, представились сотрудниками некоего «Центра исследований общественного мнения» и задали около десяти вопросов о его видении дальнейших отношений Беларуси и РФ, поднималась ли тема союза с РФ на парламентских выборах, могла ли бы она повлиять на отношение к кандидату и пр.

Также того, кто звонил, интересовало, на каком языке шла предвыборная агитация, как часто респондент бывает в России и откуда берет информацию о ней, откуда он родом и сколько ему лет.

При этом собеседник отметил, что так и не добился конкретного названия исследовательского центра, из которого ему звонили.

По номеру, с которого звонили, никто не отвечает.
 
 
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Некие "российские социологи" звонят в Беларусь, представляются социологами и расспрашивают местных абонентов об их отношении к внутренней политике и к России.
 
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