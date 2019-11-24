"Милевский чуть-чуть выпил, пустил слезу и сказал, что хочет побыть наедине с собой"

Игроки после победы над "Витебском" (1:0) отдохнули с главным трофеем высшей лиги-2019 в ночном клубе COYOTE.





Ведущий украинского Youtube-блога "Бомбардир", побывавший на празднике, рассказал, почему Артем Милевский не задержался в заведении.





И вы скажете: "А что там Миля? Как он гулял, что он делал?" А он приехал на это событие, посидел, поел, чуть-чуть выпил, пустил слезу и сказал, что хочет побыть наедине с собой, чтобы прочувствовать этот момент. Это исторический момент, к которому он очень долго шел. И это были искренние и трогательные эмоции.















