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"Милевский чуть-чуть выпил, пустил слезу и сказал, что хочет побыть наедине с собой"

25.11.2019 17:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сети появились новые кадры с чемпионской вечеринки брестского "Динамо".

Игроки после победы над "Витебском" (1:0) отдохнули с главным трофеем высшей лиги-2019 в ночном клубе COYOTE.

Ведущий украинского Youtube-блога "Бомбардир", побывавший на празднике, рассказал, почему Артем Милевский не задержался в заведении.

И вы скажете: "А что там Миля? Как он гулял, что он делал?" А он приехал на это событие, посидел, поел, чуть-чуть выпил, пустил слезу и сказал, что хочет побыть наедине с собой, чтобы прочувствовать этот момент. Это исторический момент, к которому он очень долго шел. И это были искренние и трогательные эмоции.
 
Теги: Витебск
 
 
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В сети появились новые кадры с чемпионской вечеринки брестского "Динамо".
 
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