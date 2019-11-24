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Минчанин насобирал в лесу под Минском "веселых" грибочков

25.11.2019 17:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудниками наркоконтроля задержан 28-летний минчанин, у которого по месту жительства было обнаружено порядка 50 грамм грибов, содержащих в себе психоактивные вещества псилоцин и псилоцибин.

В момент задержания при себе у молодого человека находилась фольгированная трубка с нагаром марихуаны, а в его личном авто были обнаружены остатки марихуаны. 

Парень признался правоохранителям, что дома у него есть грибы, содержащие в себе психотропные вещества.

Как оказалось, дикорастущие грибы фигурант нашел в лесу недалеко от Минска. С его слов, собрал он их исключительно для собственного потребления.

Установлено, что минчанин ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. На данный момент устанавливается его причастность к распространению наркотических средств другим лицам.
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудниками наркоконтроля задержан 28-летний минчанин, у которого по месту жительства было обнаружено порядка 50 грамм грибов, содержащих в себе психоактивные...
 
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