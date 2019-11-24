Такая норма закреплена в проекте новой редакции Закона «О валютном регулировании и валютном контроле».





По сведениям БелаПАН, власти могут пойти на введение валютных ограничений в случае резкого ухудшения ситуации в платежном балансе, возникновения рисков значительного снижения золотовалютных резервов и появления предпосылок для существенного колебания курса нацвалюты.





При этом законопроект предполагает, что валютные ограничения, если они вновь появятся на рынке, будут действовать не более года.





Напомним, жесткие валютные ограничения в Беларуси вводились в 2011 и 2014 годах на фоне ажиотажного спроса на валюту. В частности, власти определяли узкий перечень товаров, на приобретение которых на бирже продавалась валюта , вводили сбор за покупку валюты.









В последние годы Нацбанк постепенно проводит либерализацию в этой сфере (отменена целевая покупка валюты, ее обязательная продажа экспортерами), и предпосылок для введения валютных ограничений сейчас нет, считают аналитики финансового рынка.





«Россия ограничила финансирование Беларуси, но правительству удается привлекать нероссийские заимствования для рефинансирования долга, поэтому проблем с валютой быть не должно. Предпосылок для введения валютных ограничений сейчас никаких не видно», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН директор по развитию «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин.





Валютная ликвидность страны в будущем, подчеркнул он, напрямую зависит от решения структурных проблем.





«Крупнейшие предприятия у нас государственные, их финансовая устойчивость вызывает много вопросов. От решения проблем в госсекторе зависят валютные потоки в страну», — считает Сабодин.





По мнению экономистов, одна из потенциальных проблем в госсекторе связана с состоянием НПЗ, которые обеспечивают около 20% валютной выручки страны от экспорта товаров.





В ноябре Минфин заявил, что отсутствие компенсации за российский налоговый маневр может негативно сказаться на работе нефтеперерабатывающих заводов.





«Что будет в этом случае с валютными поступлениями, остается только предполагать. На белорусскую нефтепереработку приходится львиная доля валютной выручки, и серьезные проблемы в этой отрасли могут затронуть и валютный рынок», — считает старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.





По его мнению, право вводить валютные ограничения, которое будет закреплено за Нацбанком и правительством в новом законодательстве, — «страховочный механизм на случай возникновения неблагоприятных событий на валютном рынке».









«Валютные ограничения не красят страну и ухудшают ее инвестиционную привлекательность. Поэтому нужно думать над мерами, которые бы минимизировали степень влияния на страну валютных шоков и позволяли в будущем обходиться без валютных ограничений», — резюмировал Крук.