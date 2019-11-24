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Лукашенко: Давно говорил, Калининград - это наша область

25.11.2019 16:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Калининградская область - это не только важный экономический партнер, но и исторически близкая для Беларуси область, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым



"Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу (Путину. - Прим.) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: "Я не против". 

А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. 

Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине - оказалось, что "неправильно" сделали. Тем не менее, таких разговоров было много, и фактически мы в Беларуси были по многим вопросам ответственны за Калининградскую область, потому что были самыми близкими", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
 
 
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Калининградская область - это не только важный экономический партнер, но и исторически близкая для Беларуси область, заявил Александр Лукашенко на встрече с...
 
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