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Макей: Минск рассчитывает на скорое подписание визового соглашения с ЕС
Источник материала: Партизан
Минск рассчитывает на скорое подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам в Минске в понедельник.
"Актуальным вопросом наших отношений являются на сегодня соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии. Мы надеемся на их скорое подписание и вступление в силу", - сказал Макей по итогам встречи с главами МИД Финляндии и Швеции Пеккой Хаависто и Анн Линде.
По его словам, на трехсторонней встрече в понедельник кроме визовых вопросов обсуждалась тема заключения соглашения по приоритетам партнерства между Беларусью и Европейским союзом.
"Обсуждали перспективы заключения базового соглашения с Евросоюзом, вступления Беларуси в ВТО, развития Восточного партнерства", - добавил Макей.
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Минск рассчитывает на скорое подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир...
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