ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей: Минск рассчитывает на скорое подписание визового соглашения с ЕС

25.11.2019 16:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минск рассчитывает на скорое подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам в Минске в понедельник.

"Актуальным вопросом наших отношений являются на сегодня соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии. Мы надеемся на их скорое подписание и вступление в силу", - сказал Макей по итогам встречи с главами МИД Финляндии и Швеции Пеккой Хаависто и Анн Линде.

По его словам, на трехсторонней встрече в понедельник кроме визовых вопросов обсуждалась тема заключения соглашения по приоритетам партнерства между Беларусью и Европейским союзом. 

"Обсуждали перспективы заключения базового соглашения с Евросоюзом, вступления Беларуси в ВТО, развития Восточного партнерства", - добавил Макей.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск рассчитывает на скорое подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сломал турник на глазах майора. Парень из Кобрина избавился от ожирения ради службы в ВДВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика