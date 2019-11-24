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В Могилёве мужчина отдыхал с девушками в кафе, а затем обворовал его
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёве местный житель подозревается в проникновении в кафе и хищении из него.
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Компания гуляла по набережной реки Дубравенка, выпивала в кафе. Когда пришло время расходиться, мужчина проводил спутниц до остановки, а затем вернулся в увеселительное заведение и вынес оттуда спиртное и сигареты на сумму в 540 рублей 70 копеек.
Похищенное частично изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража, совершённая повторно».
В начале осени мы рассказывали о молодом человеке, который подозревался в краже пирожного из магазина.
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Новости Беларуси. В Могилёве местный житель подозревается в проникновении в кафе и хищении из него. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 34-летний...
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