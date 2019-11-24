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В школе в Нижегородской области более 40 человек отравились газом

25.11.2019 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Массовое отравление произошло в одной из школ Нижегородской области России. Речь идет об учебном заведении, расположенном в селе Вад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В школе в Нижегородской области более 40 человек отравились газом

В больницу попали более 40 человек. Большинство пострадавших – дети. По предварительным данным, ученики и преподаватели отравились выбросами одоранта с расположенной неподалеку газораспределительной станции.

Занятия в школе временно прекращены. На месте происшествия работают специалисты.

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Новости России. Массовое отравление произошло в одной из школ Нижегородской области России. Речь идет об учебном заведении, расположенном в селе Вад, сообщили в...
 
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