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В школе в Нижегородской области более 40 человек отравились газом
Источник материала: СТВ
Новости России. Массовое отравление произошло в одной из школ Нижегородской области России. Речь идет об учебном заведении, расположенном в селе Вад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В больницу попали более 40 человек. Большинство пострадавших – дети. По предварительным данным, ученики и преподаватели отравились выбросами одоранта с расположенной неподалеку газораспределительной станции.
Занятия в школе временно прекращены. На месте происшествия работают специалисты.
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Новости России. Массовое отравление произошло в одной из школ Нижегородской области России. Речь идет об учебном заведении, расположенном в селе Вад, сообщили в...
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