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На Земле обнаружено абсолютно безжизненное место

25.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На Земле обнаружено абсолютно безжизненное место

Несмотря на наличие воды, в ней не было найдено ни одной формы жизни.

Это открытие позволяет лучше понять существующие границы обитаемости.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology and Evolution, показало, что в кратере вулкана Даллол, расположенного на севере Эфиопии, жизнь отсутствует в принципе. Это не только самое жаркое место на Земле, где даже зимой температура воздуха не опускается ниже 45 градусов по Цельсию. Здесь много соли, а на поверхность выходят ядовитые газы, а также кипящая в период гидротермальной активности вода.

Исследователи утверждают, что этой местности очень много гиперсолевых и гиперкислотных образований, рН которых составляет от 0 (очень кислый) до 14 (очень щелочной).В более ранних исследованиях говорилось о том, что в этой экстремальной среде некоторые микроорганизмы все же могут развиваться. Поэтому ученые приводили это место в качестве примера невероятно широких границ обитаемости. «После анализа гораздо большего количества образцов, чем в предыдущих работах, мы убедились, что в этих соленых, горячих и гиперкислотных пулах и в соседних магниевых резервуарах нет микробной жизни», — заявляет соавтор исследования Лопес Гарсия из Испанского фонда науки и техники.

Исследователи обнаружили большое разнообразие типа примитивных соленолюбивых микроорганизмов в пустыне и соленых каньонах вокруг этого гидротермального участка, но не в бассейнах гиперкислоты и гиперсолина, а также в черных и желтых озерах Даллола, которые богаты магнием. «И все это, несмотря на то, что микробное рассеивание в этой области из-за ветров и человеческого фактора является весьма интенсивным», — говорит Лопес Гарсия.

www.popmech.ru
 
 
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Несмотря на наличие воды, в ней не было найдено ни одной формы жизни. Это открытие позволяет лучше понять существующие границы обитаемости. Исследование,...
 
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