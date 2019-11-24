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За выходные девятерым отказано в выезде: Госпогранкомитет напомнил белорусам проверить паспорта

25.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За выходные девятерым отказано в выезде: Госпогранкомитет напомнил белорусам проверить паспорта

Всего же за выходные дни пограничники выявили 25 человек.

В пунктах пропуска на белорусской границе не перестают выявлять паспорта, которые стали недействительными в связи со сменой фамилии после заключения либо расторжения брака, ветхим состоянием, отсутствием некоторых страниц, размытыми печатями. По этой причине только за последние выходные девятерым гражданам Беларуси отказано в выезде за рубеж – 7 из них женщины в возрасте в среднем до 30 лет.
 
Всего же за выходные дни пограничники выявили 25 человек, которые пытались пересечь границу по недействительным документам. 16 из них оказались иностранными гражданами с ID-картами и внутренними паспортами. Все они привлечены к административной ответственности.

Госпогранкомитет напоминает гражданам, что при планировании поездки через границу следует удостовериться в действительности паспорта.

Государственный пограничный комитет Беларуси
 
 
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Всего же за выходные дни пограничники выявили 25 человек. В пунктах пропуска на белорусской границе не перестают выявлять паспорта, которые стали...
 
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