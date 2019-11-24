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На проспекте Октября в Гомеле столкнулись два авто, одно от удара вылетело на тротуар

25.11.2019 18:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на проспекте Октября столкнулись два авто. Одна из легковушек от удара оказалась на тротуаре. Фото с места происшествия появились в телеграм-канале GomelProbki.


ДТП произошло примерно в 17.50. Очевидцы говорят, что в одной из машин в момент столкновения находились трое детей, но они не пострадали.

На месте работают сотрудники ГАИ, движение на проспекте Октября затруднено.


 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле на проспекте Октября столкнулись два авто. Одна из легковушек от удара оказалась на тротуаре. Фото с места происшествия появились в телеграм-канале GomelProbki.
 
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