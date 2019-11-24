Мошенники в «Одноклассниках» узнают у пенсионеров данные банковских карт

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси обострилась проблема мошенничества с выманиванием мошенниками данных банковских карт граждан. В частности, об одной из новых схем злоумышленников рассказали в МВД Беларуси.

В ведомстве отметили, что в Узденском районе за несколько дней от кибермошенников пострадали четыре пожилые женщины. Все они стали жертвами обмана в социальной сети «Одноклассники». Как обратил внимание заместитель начальника ОРПСВТ УВД Миноблисполкома Николай КОВАЛЕВ, к потерпевшим приходили сообщения от их виртуальных друзей, которые рассказывали, что ОАО «АСБ Беларусбанк» якобы разыгрывает среди держателей платежных карт «Бархат» денежные призы.

Женщины ничего об этом не знали и, не раздумывая, соглашались на помощь своих собеседников. Мошенники получали конфиденциальные данные карт пенсионерок, а затем выводили деньги с их счета. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Правоохранители в очередной раз напоминают, что сообщать реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные нельзя никому ни при каких обстоятельствах.