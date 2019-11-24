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В д. Замошаны Жабинковского района в огне погибла 88-летняя женщина

25.11.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

25.11.2019 года в 12-18 в Жабинковский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Замошаны на ул. Центральной. К моменту прибытия подразделений МЧС происходило открытое горение жилого дома, кровля обрушилась, внутри предполагалось нахождение человека.

В д. Замошаны Жабинковского района в огне погибла 88-летняя женщина

Пожар локализован и ликвидирован. Звеном газодымозащитной службы на кровати в жилой комнате под обрушившимися конструкциями кровли и перекрытия обнаружена погибшая хозяйка домовладения, пенсионерка 1931 г.р.

В д. Замошаны Жабинковского района в огне погибла 88-летняя женщина

В результате пожара огнем уничтожены кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены.

В д. Замошаны Жабинковского района в огне погибла 88-летняя женщина

Женщина проживала совместно с племянником 1972 г.р., на момент пожара его дома не было. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  25.11.2019 года в 12-18 в Жабинковский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Замошаны на ул. Центральной. К моменту прибытия подразделений МЧС происходило...
 
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