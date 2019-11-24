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В Беларуси средняя зарплата в октябре составила чуть более 1,1 тыс. рублей

25.11.2019 18:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси средняя зарплата в октябре составила чуть более 1,1 тыс. рублей
Фото из открытых источников

Национальный статистический комитет опубликовал информацию о номинальной начисленной средней зарплате в Беларуси в октябре 2019 года. Эта цифра составила 1123,4 руб. Месяцем ранее она была на уровне 1108,5 руб.

В Беларуси средняя зарплата в октябре составила чуть более 1,1 тыс. рублей Зарплаты бюджетников в 2020 году планируют поднять на 10-11%

Традиционно больше всех получают работники из столичного региона. Средняя зарплата работников Минска за октябрь – 1541,6 руб. В Минской области она составила 1125,2 руб., Гомельской – 1015,1 руб., Гродненской – 980,5 руб., Брестской – 979,6 руб., Витебской – 954,1 руб., Могилевской – 936,6 руб.

В целом по Беларуси реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) по данным Белстата в январе-октябре 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 7,6%.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4102,2 руб.), пассажирский воздушный транспорт (3310,9 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2455,7 руб.). Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (607,7 руб.), а также библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (664,1 руб.).

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно больше всех получают работники из столичного региона.
 
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