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Под Речицей рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали шестеро

25.11.2019 19:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Речицей рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали шестеро
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, крупное дорожно-транспортное происшествие произошло около 7 часов утра 25 ноября на автодороге Р-82 «Октябрьский-Паричи-Речица». По предварительной информации, 56-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» двигался по полосе разгона.

Под Речицей рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, пострадали шестеро Под Могилевом столкнулись автомобиль и трактор. Есть погибшие

При перестроении мужчина не заметил автобус «Неоплан» под управлением 58-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. Столкновения избежать не удалось. Оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись, передает пресс-служба МВД.

В результате ДТП два водителя и четыре пассажира автобуса были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи два пассажира были отпущены домой. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Могилев
 
 
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