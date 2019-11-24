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В Телеханах по улицам поселка бродил бешеный енот

25.11.2019 18:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Телеханах по улицам поселка бродил бешеный енот
Фото из открытых источников

Новый случай бешенства диких животных в населенных пунктах зафиксирован в Беларуси. Так, в городском поселке Телеханы Брестской области на одном из подворий введен двухмесячный карантин из-за бешеного енота, пишет БЕЛТА.

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Сообщается, что дикого зверя на окраине Телехан заметил местный житель. По его словам, енот шел по улице словно сонный. Вскоре животное отловили и отобрали пробы. Выяснилось, что оно болело бешенством.

Помимо частного подворья, где побывало животное, в зону риска попали две улицы, по которым прошел больной енот. На этом участке специалисты проведут профилактические мероприятия, повторно вакцинируют домашних животных от бешенства.

Специалисты рекомендуют не подходить близко, не брать на руки бездомных и диких животных, которые ведут себя неадекватно, проявляют необоснованную агрессию. При укусе рану нужно промыть водой с мылом и обработать спиртом или раствором йода, а затем как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. О случившемся необходимо также сообщить в органы местной власти и ветеринарную службу.

 
 
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На подворье, где побывало больное животное, установлен карантин сроком на два месяца.
 
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