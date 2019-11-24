Похоже, интернет на пороге катастрофы. Его создатель Бернерс-Ли придумал, как всех спасти

Источник материала: KYKY

Создатель глобальной сети (World Wide Web, или WWW) Тим Бернерс-Ли сообщил , что интернет на пороге катастрофы. И предложил решение: это « Контракт для веба », где прописаны девять принципов, которым нужно придерживаться правительствам, компаниям и обычным людям, чтобы интернет стал безопасным. Над «контрактом работали» 80 экспертов, в том числе сотрудники Google и Microsof, пишет «Медуза». Рассказываем, что нужно делать, чтобы избежать «цифровой антиутопии».

Почему Бернерс-Ли считает, что интернет под угрозой?

Создатель WWW считает, что в сети людям навязывают «предрассудки, ненависть и дезинформацию, которые разрушают сообщества». Интернет используют, чтобы красть личные данные, чтобы запугивать и угрожать, а плохие люди подрывают демократию с помощью хитрых цифровых тактик. «Мы находимся в точке невозврата. От нашей реакции на эти злоупотребления зависит, оправдает ли сеть свой потенциал в качестве глобальной силы, несущей добро, или приведет нас к цифровой антиутопии», – написал Бернерс-Ли в колонке для The New York Times.

Что советует делать «Контракт для веба»?

Для правительств:

1. Обеспечьте каждому доступ к интернету. Чтобы любой человек, независимо от того, кто он и где живет, мог выходить в сеть.

2. Сохраняйте весь интернет полностью доступным, всегда. Чтобы никого не могли лишить права на полный доступ в интернет.

3. Уважайте основополагающие права человека на конфиденциальность и защиту данных. Чтобы каждый мог пользоваться интернетом свободно, безопасно и без страха.

Для компаний:

4. Сделайте интернет недорогим и доступным для всех. Чтобы никто не оказался отрезанным от пользования и формирования интернета.

5. Уважайте и защищайте конфиденциальность и личные данные людей для создания доверия в интернете. Чтобы люди могли контролировать свою жизнь в интернете, делать четкий и осмысленный выбор в отношении своих данных и конфиденциальности.

6. Разрабатывайте технологии, которые поддерживают лучшее в людях и бросают вызов худшему. Чтобы интернет действительно был общественным благом, где люди стоят на первом месте.

Для обычных пользователей:

7. Будьте творцами и соавторами в сети. Чтобы в интернете был разнообразный контент для всех.

8. Создавайте сильные сообщества, которые уважают цивилизованный диалог и человеческое достоинство. Чтобы каждый чувствовал, что в интернете он в безопасности и ему здесь рады.

9. Боритесь за всемирную сеть. Чтобы интернет остался открытым и глобальным общественным ресурсом для людей по всему миру, сегодня и в будущем.

Кроме того, Тим Бернерс-Ли призвал запретить всю таргетированную политическую рекламу, устранить стимулы, поощрающие дезинформацию, публиковать правительствам реестры данных, чтобы люди точно знали, как используются их личные данные и так далее. Под «контрактом» уже подписались правительства таких стран, как Франция, Германия и Гана.