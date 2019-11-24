Георгий Колдун классно спел “Feel” и прошел дальше в украинском“ X-Факторе”

Колдун выступил в “Х-Факторе” 23 ноября, в третий тренировочный день. Ведущие отвесили ему немало комплиментов, а он смог остроумно на них отвечать. Артист рассказал, что в душе он до сих пор ребёнок, вспомнил, как работал в школе, продавал вино-водочные изделия, разгружал вагоны с сахаром,Еврорадио.