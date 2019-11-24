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Георгий Колдун классно спел “Feel” и прошел дальше в украинском“ X-Факторе”

25.11.2019 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

42-летний белорусский певец и телеведущий Георгий Колдун прошёл в этап прямых эфиров украинского шоу “X-Фактор”. Он отобрался в команду Ольги Поляковой в категории “старше 30”.


Колдун выступил в “Х-Факторе” 23 ноября, в третий тренировочный день. Ведущие отвесили ему немало комплиментов, а он смог остроумно на них отвечать. Артист рассказал, что в душе он до сих пор ребёнок, вспомнил, как работал в школе, продавал вино-водочные изделия, разгружал вагоны с сахаром, пишет Еврорадио.

На шоу Георгий Колдун спел песню “Feel” Робби Уильямса — и прошёл в этап прямых эфиров:
 
 
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42-летний белорусский певец и телеведущий Георгий Колдун прошёл в этап прямых эфиров украинского шоу “X-Фактор”. Он отобрался в команду Ольги Поляковой в категории...
 
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