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Топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска

25.11.2019 19:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Газпром трансгаз Беларусь» возглавил Топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска за первые 10 месяцев текущего года.

В Топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска за период с января по октябрь 2019 года включительно вошли:

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», унитарное предприятие «А1», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ОАО «Минск Кристалл», ООО «Евроторг». Об этом  агентству «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

По данным налоговых органиов, за январь — октябрь в консолидированный бюджет столицы поступило 11 млрд 125,5 млн рублей. По традиции треть этой суммы обеспечена 10 крупнейшими налогоплательщиками, пишет thinktanks.by

По словам специалистов, поступившие средства распределены между республиканской и местной казной. В первую перечислено 62 % финансовых ресурсов (около 6,9 млрд рублей), во вторую — 38 % (порядка 4,2 млрд), — пояснили в ИМНС.

Значительная часть доходов консолидированного бюджета по традиции сформирована платежами по НДС.

В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 73,5 %, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 68,5 %, — рассказали в инспекции.

На организации государственного сектора приходится 26,5 % финансовых средств, на физических лиц — 3,1 %, на индивидуальных предпринимателей — 1,9 %.
 
Теги: Минск
 
 
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«Газпром трансгаз Беларусь» возглавил Топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска за первые 10 месяцев текущего года.
 
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