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Зеленскому нашли замену: двойника из Москвы позвали в "Квартал-95" на место президента Украины

25.11.2019 18:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам автомаляра, теперь предложения о съёмках поступают к нему одно за другим.

Авторы украинского шоу "Квартал-95" сделали предложение о совместных выступлениях двойнику президента Украины Владимира Зеленского — живущему в Москве выходцу из Узбекистана Умиду Исабоеву. Как рассказал в интервью Mash сам автомаляр, с ним связался лично один из руководителей шоу Евгений Кошевой. Бывший коллега по сцене ушедшего в политику настоящего Зеленского предложил вместе вести передачи на украинском телевидении, пишет life.ru

— Мне видеозвонок. Смотрю, украинский номер. А там, кажется, Евгений Кошевой. Там темно было, не так хорошо видно. Он говорит, давай мы тебя заберём, присоединяйся к нам, приезжай к нам. "Квартал-95", оказывается, оттуда звонил. Говорит, вместе будем работать. Вместе с Кошевым вести передачи, смешить людей, — рассказал Умид.


фото: newsland.com

Исабоев заявил, что после первого интервью журналистам к нему стали постоянно приходить предложения о съёмках. В частности, ему предложили роль в российском сериале и якобы скоро уже будет подписан контракт. Но теперь, с учётом предложения "Квартала-95", перед мужчиной стоит непростой выбор. По словам Умида, он бы хотел поработать в "Квартале-95".

Напомним, ранее Лайф публиковал интервью Умида, в котором он рассказывал о себе и о том, какой бы вопрос задал украинскому лидеру при встрече.
 
 
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По словам автомаляра, теперь предложения о съёмках поступают к нему одно за другим.
 
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