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В Туркменистане заблокировали википедию после обновления страницы о Бердымухамедове

25.11.2019 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению источников turkmen.news в Ашхабаде, блокировка совпала с обновлением страницы о президенте Гурбангулы Бердымухамедове. 5 ноября в нее был добавлен раздел «Личность и взгляды», содержащий вырезки из дипломатических сообщений сотрудников американского посольства в Ашхабаде, описывавших Бердымухамедова как подозрительного, недоверчивого, ограниченного, очень консервативного, лживого и мстительного человека.

В Туркменистане оказалась заблокирована Википедия – крупнейшая в мире электронная энциклопедия, пишет ca-news.org

Описание характера Бердымухамедова и примеры конкретных людей, сталкивавшихся с ним лично в разные годы, стали доступными в 2010 году благодаря утечке дипломатических телеграмм США, которые были опубликованы на сайте Wikileaks.



Ниже приводится содержание раздела «Личность и взгляды» с сокращениями:

Согласно опубликованным в Wikileaks служебным документам и переписке американских дипломатов и сотрудников посольства США в Ашхабаде, доверенные источники американских дипломатов охарактеризовали Гурбангулы Бердымухамедова следующим образом: «тщеславный, привередливый, мстительный человек, тяготеющий к микро-менеджменту, не любит людей умнее, чем он сам».

В другом досье о Бердымухамедове говорится, что он «принимает решения по всем государственным вопросам. По словам [имя скрыто], Бердымухамедов — человек подозрительный, недоверчивый, ограниченный, очень консервативный, лживый, «хороший актер», мстительный. [Имя скрыто] сказал, что, хотя людям свойственно забывать что-либо через несколько месяцев или через год, Бердымухамедов никогда ничего не забывает… В ходе личной беседы с одним высокопоставленным человеком, который являлся источником американских дипломатов, Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что на самом деле не считает всех туркменов одинаковыми и равными. По мнению Бердымухамедова, настоящие, исконные и чистокровные туркмены происходят только из района между селениями Бахарлы и Кака на юге Туркменистана, у склонов гор Копетдаг в Ахалском велаяте, а туркмены, проживающие в других частях страны, являются не настоящими туркменами, впитавшими кровь узбеков, казахов, персов, таджиков и других окружающих народов. Источники дипломатов охарактеризовали Бердымухамедова как убежденного туркменского националиста. В другой переписке американских дипломатов речь идёт о том, что, «поскольку он сам (Бердымухамедов) не отличается особым интеллектом, наш источник заметил, что он с подозрительностью относится ко многим людям.

Источники turkmen.news отметили, что на странице, посвященной Бердымухамедову, и ранее содержалась критическая информация, но до сих пор Википедия в стране оставалась доступной.

Единственный провайдер интернета в Туркменистане – служба электросвязи «Туркментелеком», блокирует десятки сайтов зарубежных СМИ, соцсетей и других сервисов, используя подмену DNS серверов, блокировку IP-адресов и проверку заголовка хоста HTTP.
 
 
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По мнению источников turkmen.news в Ашхабаде, блокировка совпала с обновлением страницы о президенте Гурбангулы Бердымухамедове. 5 ноября в нее был добавлен раздел...
 
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