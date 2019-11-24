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В Екатеринбурге хулиганы напали на посольство Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Екатеринбурге неизвестные повредили имущество в отделении посольства Беларуси в России. Официальных комментариев на данный момент нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В посольстве отметили, что не хотели бы сообщать подробности, чтобы не навредить ведущемуся расследованию. На месте работают сотрудники полиции.
Они снимают отпечатки пальцев и выясняют все обстоятельства произошедшего. МИД Беларуси подтвердил факт хулиганских действий. Сейчас предстоит разобраться, с чем связано случившееся.
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Новости Беларуси. В Екатеринбурге неизвестные повредили имущество в отделении посольства Беларуси в России. Официальных комментариев на данный момент...
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