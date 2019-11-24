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В Екатеринбурге хулиганы напали на посольство Беларуси

25.11.2019 19:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Екатеринбурге неизвестные повредили имущество в отделении посольства Беларуси в России. Официальных комментариев на данный момент нет,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Екатеринбурге хулиганы напали на посольство Беларуси

В посольстве отметили, что не хотели бы сообщать подробности, чтобы не навредить ведущемуся расследованию. На месте работают сотрудники полиции.

В Екатеринбурге хулиганы напали на посольство Беларуси

Они снимают отпечатки пальцев и выясняют все обстоятельства произошедшего. МИД Беларуси подтвердил факт хулиганских действий. Сейчас предстоит разобраться, с чем связано случившееся.

В Екатеринбурге хулиганы напали на посольство Беларуси

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Новости Беларуси. В Екатеринбурге неизвестные повредили имущество в отделении посольства Беларуси в России. Официальных комментариев на данный момент...
 
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