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Новости экономики за 25.11.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Деятельность белорусской таможни получила высокую оценку международных экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЭКСПОРТ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРЕВЫШАЕТ 2,25 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Около 2 % в количественном выражении прибавляет в текущем году экспорт калийных удобрений. При этом, за счёт увеличения стоимости, рост выручки превышает 15 %. На сегодняшний день это более двух с четвертью миллиардов долларов. Напомним, единственным, пока, производителем хлоркалия в Беларуси является «Беларуськалий». Он же один из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировом рынке.
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Новости Беларуси. Деятельность белорусской таможни получила высокую оценку международных экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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