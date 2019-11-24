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«Эти дороги никто никогда не ремонтировал». Кто поможет решить дорожную проблему в Червенском районе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители деревни Дукорщина Червенского района уже несколько лет не могут решить дорожную проблему, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Труднее всего живется дачникам садового товарищества «Елочка», которое находится за деревней и около леса. Через территорию проходит техника Пуховичского лесхоза и местного сельского хозяйства.
Под тяжестью машин дороги разбиваются, а в дождь превращаются в единое болото. Жители обращались к коммунальщикам и местной власти, но все в один голос утверждают: финансов пока на решение проблемы нет.
Игорь Найденко, житель деревни Дукорщина:
Антонина Бересневич, жительница деревни Дукорщина:
Владимир Кулагин, начальник Смиловичского сельского исполнительного комитета:
К тому же, вопрос качества дорог вызывает еще одну проблему – транспортное обеспечение. Расстояние от садового товарищества до ближайшей остановки – почти 3 километра. И сформировать соответствующий маршрут общественного транспорта можно только при условии надлежащих дорог. Кстати, жители деревни планируют обратиться со своей проблемой напрямую к губернатору Минской области, если вопрос не решится в ближайшее время.
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«Эти дороги никто никогда не ремонтировал». Кто поможет решить дорожную проблему в Червенском районе?
Новости Беларуси. Жители деревни Дукорщина Червенского района уже несколько лет не могут решить дорожную проблему, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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