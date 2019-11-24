ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске нарядили главную ёлку. Фотофакт

25.11.2019 19:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столица тем временем облачается в новогодний наряд. По всему городу завершают установку праздничных елей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оценить убранство главной новогодней красавицы на Октябрьской площади уже можно.

В Минске нарядили главную ёлку. Фотофакт

Почти две недели специалисты трудились над новогодним декором. 30-метровую ель украсили сотни снежинок и разноцветных шаров. Праздничными огнями ёлка засияет лишь 14 декабря, но минчане уже в предвкушении.

В Минске нарядили главную ёлку. Фотофакт

Также, по традиции, на Октябрьской площади установили несколько больших светящихся шаров. А всего новогоднее настроение в Минске будут дарить три десятка лесных красавиц.

В Минске нарядили главную ёлку. Фотофакт

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Столица тем временем облачается в новогодний наряд. По всему городу завершают установку праздничных елей, сообщили в программе «Столичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Георгий Колдун классно спел “Feel” и прошел дальше в украинском“ X-Факторе”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика