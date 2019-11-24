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Жители Вилейки нарисовали комикс, чтобы у них появился IT-университет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Желание, подкрепленное действиями. Жители Вилейки нарисовали комикс с целью разместить IT-университет у них в городе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он создан по мотивам известной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Специалисты районного отдела архитектуры и строительства считают, что IT-вуз даст дополнительный толчок в развитии Вилейки. Разместить заведение они предлагают на базе пустующих учебных корпусов бывшего профессионально-технического училища.
Татьяна Титуленко, начальник управления общественного объединения по содействию устойчивого развития Виленского региона:
Напомним, идея создать IT-вузы была озвучена на совещании по развитию цифровой сферы. Ее поддержал глава государства. Открыть заведение планируют к новому учебному году.
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Новости Беларуси. Желание, подкрепленное действиями. Жители Вилейки нарисовали комикс с целью разместить IT-университет у них в городе, сообщили в программе...
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