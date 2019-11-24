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Жители Вилейки нарисовали комикс, чтобы у них появился IT-университет

25.11.2019 19:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Желание, подкрепленное действиями. Жители Вилейки нарисовали комикс с целью разместить IT-университет у них в городе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Жители Вилейки нарисовали комикс, чтобы у них появился IT-университет

Он создан по мотивам известной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Специалисты районного отдела архитектуры и строительства считают, что IT-вуз даст дополнительный толчок в развитии Вилейки. Разместить заведение они предлагают на базе пустующих учебных корпусов бывшего профессионально-технического училища.

Жители Вилейки нарисовали комикс, чтобы у них появился IT-университет

Татьяна Титуленко, начальник управления общественного объединения по содействию устойчивого развития Виленского региона:
Помещение находится в экологически безопасном месте, окружает его лес. Рядышком с помещением есть где жить – общежития. У нас много строится арендного жилья. Железная дорога одна остановка будет в Молодечно  40 минут и ты будешь в Минске. Для учебы и работы – отличное место. Для отдыха – новый стадион, почти новый бассейн, скейт-парк, водохранилище.

Жители Вилейки нарисовали комикс, чтобы у них появился IT-университет

Напомним, идея создать IT-вузы была озвучена на совещании по развитию цифровой сферы. Ее поддержал глава государства. Открыть заведение планируют к новому учебному году.

Люди в материале: Татьяна Цитуленко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Желание, подкрепленное действиями. Жители Вилейки нарисовали комикс с целью разместить IT-университет у них в городе, сообщили в программе...
 
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