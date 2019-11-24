ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На 94 году жизни умерла советская разведчица Гоар Вартанян

25.11.2019 19:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. На 94 году ушла из жизни советская разведчица Гоар Вартанян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России. 

Отмечается, что Гоар внесла значительный вклад в добывание информации, которая помогала обеспечивать национальные интересы и безопасность страны. 

Вартанян родилась 25 января 1926 года в Гюмри. Через несколько лет после рождения Гоар переехала вместе с семьёй в Иран. В 16 лет будущая супруга Геворка Вартаняна вошла в антифашистскую группу и занималась разведкой. 

Во время Второй мировой войны Вартанян помогла предотвратить покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля на Тегеранской конференции. 

За свои заслуги перед родиной Гоар была награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями. 

Люди в материале: Гоар Вартанян
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. На 94 году ушла из жизни советская разведчица Гоар Вартанян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.  Отмечается,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бернд Штанге: когда я работал в Беларуси, инфраструктура была хуже. Каждый год появлялась хоккейная арена, а ничего не делалось для футбола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика