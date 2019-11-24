ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Испании задержана мини-подлодка наркомафии. В ней было 3 тонны кокоина из Колумбии

25.11.2019 19:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Испании, в водах недалеко от города Кангас автономного сообщества Галисия, правоохранительные органы задержали подводную лодку с большим грузом кокаина.



Подлодку обнаружили в устье реки в провинции Понтеведра. 20-метровое судно прибыло из Южной Америки, предположительно, из Колумбии. Находившиеся на ее борту три человека, поняв, что полиция у них "на хвосте", затопили подлодку в 30 метрах от берега, вплавь доплыли до пляжа и попытались скрыться. Но удалось это только одному из членов экипажа. Двое других были схвачены, они оказались гражданами Эквадора, сообщает La Sexta.

Так как судно было затоплено на глубине 5-6 метров, а неблагоприятные погодные условия мешали его поднять, операция по подъему прошла только через несколько часов после задержания. На подлодке было обнаружено около трех тонн кокаина, однако не исключено, что это лишь часть наркотиков, так как перевозчики могли успеть избавиться от части груза.
Подобные полуподводные лодки наркомафия Колумбии начала использовать еще с середины 1990-х годов. Эти суда перемещаются очень близко к поверхности, но остаются невидимы для радаров, сонаров и иных систем обнаружения.

Самодельные мини-подлодки способны перевозить в среднем до 10 тонн наркотиков. Наркокартели щедро платят экипажам своих субмарин. Опытный капитан полуподлодки за одну поездку получает до 300 тысяч долларов. А его матросы - до 50 тысяч долларов.
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Испании, в водах недалеко от города Кангас автономного сообщества Галисия, правоохранительные органы задержали подводную лодку с большим грузом кокаина.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Беларусь исторически ответственна за Калининградскую область
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Горецкий вестник
25.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика