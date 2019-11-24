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Забил до смерти. Минчанин обвиняется в жестоком убийстве своей матери

25.11.2019 19:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчанин обвиняется в убийстве своей больной матери, сообщиликорреспонденту агентства «Минск-Новости» в УСК по городу Минску.

По данным следствия, между 34-летним выпившим сыном и его 53-летней матерью произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине многочисленные удары руками, ногами и различными предметами. Установлено, что это произошло в период с вечера 2 августа по вечер 5 августа 2019 года.

Убитая женщина страдала хроническим заболеванием тазобедренных суставов, при котором она не могла оказать сопротивление или иным образом противостоять сыну. Ее тело с многочисленными повреждениями обнаружили 6 августа 2019 года в одной из квартир дома по проезду Голодеда в Минске.

34-летнего сына оперативно задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК («Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью»). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Известно, что обвиняемый нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками.
 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин обвиняется в убийстве своей больной матери, сообщиликорреспонденту агентства «Минск-Новости» в УСК по городу Минску.
 
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